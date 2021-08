Artigianale e fatto in casa: la ricetta facile e gustosa del gelato al cioccolato

In estate aumenta il consumo di gelato artigianale e c'è chi, oltre a comprarlo in gelateria, lo produce direttamente a casa. E' fresco e goloso, il dessert ideale per trovare un po' di refrigerio durante le calde giornate estive.Ecco quindi la ricetta che vi proponiamo oggi, il procedimento per fare in casa un buon gelato al cioccolato.

Ingredienti

2 tuorli;

zucchero 70 gr;

latte parzialmente scremato 250 ml;

panna 100 ml;

buccia grattugiata di un limone;

cioccolato fondente 80 gr.

Procedimento

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente unito ai due cucchiai di latte. Preparate la base che servirà per il gelato al cioccolato: frullate i due tuorli per un minuto con lo zucchero, aggiungete la panna, il latte e il cioccolato fondente sciolto e continuate a frullare a bassa velocità.

Mettete il composto sul fuoco facendo addensare la crema al cioccolato ottenuta, ma facendo attenzione a non farla bollire. Trascorso qualche minuto, mettete la crema in un recipiente e lasciatela freddare rigirando di tanto in tanto.

Mettete il gelato in freezer e fate ghiacciare per circa tre ore. Quando sarà ghiacciato, toglietelo dal frigo e frullatelo nuovamente. Una volta creata una crema morbida e fredda, rimettete il composto in freezer. Fate congelare per altre quattro ore. Il vostro gelato è pronto, se volete potete guarnirlo con qualche scaglia di cioccolato o delle nocciole tritate.