Torna il 'Gelato day', la festa europea dedicata all'intramontabile prodotto artigianale

Il 24 marzo, si apre la stagione del gelato perchè ricorre la Giornata europea del gelato artigianale, una data che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e il consumo del gelato artigianale.

Giunta alla sua nona edizione, il Gelato Day è una giornata che il Parlamento Europeo ha deciso di dedicare a questo delizioso alimento, nata per promuovere l’arte gelatiera. E se in Italia, come in molti altri Paesi d’Europa, non sarà possibile recarsi fisicamente in gelateria, ci si potrà comunque concedere direttamente da casa il piacere di un cono o di una coppetta e celebrare questa golosa ricorrenza che vuole valorizzare e sostenere una delle eccellenze gastronomiche più amate nel mondo. Dopo uno 2020 di lockdown che ha purtroppo colto impreparati molti gelatieri (e non solo), l’intera filiera si è reinventata e ha trovato nuove strade per arrivare a casa degli italiani. Il gusto scelto per l'edizione 2021 è il Mantecado, crema antica alla vaniglia, con salsa alle arance e scaglie di cioccolato.

Che sia da asporto o con consegna a domicilio, Bari è una città ricca di professionisti del gelato artigianale e gelaterie all'avanguardia, storiche e di tradizione.

Se volete scoprire approfondire questo argomento leggete le migliori gelaterie di Bari.

IL GELATO DAY VOLA SUI SOCIAL. Per chi fosse curioso di scoprire come si prepara il gelato artigianale, tra le novità del 2021 c'è il nuovo canale YouTube del Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram. Numerosi i video realizzati dai mastri gelatieri da tutta Europa, che stanno partecipando al video contest indetto da Artglace per guadagnarsi un posto per partecipare alle celebrazioni della decima Giornata Europea del Gelato Artigianale al Parlamento Europeo nel 2022. Un'occasione unica per entrare nei laboratori degli artigiani del gelato del Vecchio Continente e scoprire tutta l'esperienza e la creatività che si nascondono dietro un buon gelato artigianale.