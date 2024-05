Primo posto per un atleta del Circo Vela Bari al Global MBA Trophy Regatta 2024: vince al timone della SDA Bocconi

L’atleta Gianpiero Menza, del CV Bari, al timone dell'equipaggio della SDA Bocconi, ha conquistato il primo posto al Global MBA Trophy Regatta 2024, organizzata dallo Yacht Club of Greece a Microlimano, Pireo (Grecia), a bordo d'imbarcazione Platu25. Seguono nel podio la London Business School, che ha ottenuto il secondo posto, e il Politecnico di Milano, classificatosi terzo. Questa competizione fa parte di un circuito di regate che vede la partecipazione alumni e studenti delle più prestigiose università mondiali, tra cui l'Università di Cambridge, Oxford, Harvard, MIT, Yale, Stanford, Wharton, l'Imperial College e l'INSEAD. Questi eventi rappresentano un'occasione unica per i partecipanti di rappresentare le proprie istituzioni in un contesto internazionale, dimostrando abilità nella navigazione e spirito di squadra.

Gianpiero, che ha ricominciato da poco a regatare con costanza e ottimi risultati sugli Ilca 7 con i colori del CV Bari ha conquistato anche il primo posto tra i Master e terzo assoluto nella quarta tappa del Campionato Zonale Ilca a Gallipoli nello scorso fine settimana.

© Global Mba Trophy 2024 Alen Photography / Nikos Alevromytis

Classe 1986, Gianpiero ha iniziato a dedicarsi alla vela a 12 anni con i primi corsi sull’Optimist allo Sporting Club di Pulsano (TA) per poi passare al Laser 4.7. Da qui, dopo una stagione, ha fatto il salto al Laser Radial, imbarcazione con cui ha partecipato per due volte ai Campionati Mondiali con la Squadra Italiana. Nel 2005 entra nella squadra del Circolo della Vela di Bari con il Laser Standard (Olimpico) ottenendo importanti risultati a livello nazionale ed internazionale, con una medaglia di bronzo al Campionato Italiano Classi Olimpiche sul Lago di Como nel 2007. Nel 2008 viene selezionato insieme ad altri sette atleti italiani per partecipare al Campionato del Mondo a Terrigal in Australia. Dal 2009 si trasferisce negli Stati Uniti per continuare gli studi. Gianpiero continua ad alimentare la sua passione e, tra impegni accademici e lavorativi, non smette di regatare su diverse imbarcazioni, incluse quelle del circuito universitario internazionale. Tra le diverse vittorie quella della Rolex MBA Conference and Regatta del 2010 con il team SDA Bocconi.