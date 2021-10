L’arte contemporanea al di fuori delle sedi canoniche: lo spazio verde della Masseria Ferragnano diventa un giardino sonoro

Il giardino monumentale di Masseria Ferragnano a Locorotondo è stato trasformato in un vero e proprio giardino sonoro che ha dato vita ad un doppio racconto video: da un lato la riproduzione della parte artistica di una grande mostra/installazione interattiva e immersiva (che include tra l'altro opere di Lucrezia Testa Iannilli, NEUNAU e Francesco Conte), dall’altro la bellezza senza tempo del giardino e le suggestioni dei visitatori. Due set da 20 minuti ciascuno in cui gli spettatori sono catapultati a vivere un esclusivo connubio tra musica, arte, natura, tradizione e innovazione, offrendo l’occasione per osservare e vivere il giardino in maniera non convenzionale e dando la possibilità di fruire l’arte contemporanea al di fuori delle sedi canoniche.

Il format musicale e visual site specific, all’interno del giardino monumentale della Masseria Ferragnano, ha voluto coniugare una produzione pensata su misura per il giardino monumentale con lo streaming e l’on demand, impiegando le migliori tecnologie per la produzione video.



Marco Malasomma e Giancarlo Brambilla (Kuthi Jinani) sono tra gli artisti più innovativi della scena elettronica pugliese: Malasomma (anche founder dell'osservatorio artistico digitale Futuro Arcaico) è da anni coinvolto in progetti nazionali e internazionali legati ai nuovi linguaggi, lavorando sulla commistione tra luogo/suono e narrativa: il giovane producer e sound designer Kuthi Jinani si è distinto nel circuito nazionale per la sua personalissima commistione tra grime, dubstep, footwork ed elementi concreti destrutturati.



GIARDINO ARCAICO è stato prodotto da Bass Culture srl e progettato in collaborazione con Futuro Arcaico, nell'ambito della Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021, con il supporto della REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro.

Prima visione in streaming, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 18, con prenotazione gratuita tramite l’app DICE.fm.

Venerdì 15 ottobre il progetto completo contenente i due video resterà fruibile liberamente su Youtube e sui canali social del Locus Festival e di Bass Culture.



