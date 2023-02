Giornata dei Calzini Spaiati, tutti diversi e tutti importanti

Indossare un calzino diverso dall’altro e trascorrere l’intera giornata in questo modo: è questo il senso e lo scopo della giornata dei calzini spaiati 2023, che ricorre oggi 3 febbraio. Ogni anno in questo periodo, da ormai 12 anni, si celebra una ricorrenza particolare ma divertente, che unisce tutti coloro che perdono i calzini in lavatrice o in altri posti e non riescono più ad accoppiarli.

Lo scopo della ricorrenza, che è arrivata alla Decima edizione sui social (qui l’evento Facebook), è coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e della specialità di ognuno di noi.

L'iniziativa, può sembrare inizialmente "naif" ma cela un grande significato: l'intento è adottare uno sguardo diverso sulla diversità, sensibilizzando grandi e piccini.

Diverso è bello, insomma: una questione di rispetto, solidarietà e amicizia. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti.

Come partecipare

Per prendere parte alla giornata dei calzini spaiati 2023 basterà indossare un calzino diverso dall’altro e trascorrere l’intera giornata in questo modo. Poi basterà fare una foto e condividerla sui social accompagnandola con l’hashtag #calzinispaiati2023

Ultimo piccolo vademecum. Se avete piacere che le vostre foto siano visibili anche a noi e a tutti gli spaiati della pagina potete:

• pubblicare le foto sul vostro profilo (ricordandovi di indicare “tutti” nella sezione privacy) e taggare La Giornata dei Calzini Spaiati

• pubblicare le foto sul vostro profilo (ricordandovi di indicare “tutti” nella sezione privacy) e menzionare nel testo della vostra didascalia La Giornata dei Calzini Spaiati

• pubblicare le foto all’interno dell’evento Giornata dei Calzini Spaiati 2023 | Decima edizione