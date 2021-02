17 febbraio Giornata Nazionale del Gatto: un amico prezioso per i grandi e i piccoli

Un animale di compagnia, affettuoso ma talvolta solitario e indipendente. Il 17 febbraio è la giornata dedicata a lui, il gatto, l'amico peloso che abita nelle nostre case, l'alleato perfetto per combattere solitudine e stress.

Le prime tracce di addomesticamento del micio risalgono al 5.300 a.C in Cina. La convivenza tra uomo e gatto è quindi millenaria. Il gatto, nella maggioranza dei casi, ha verso il suo padrone un atteggiamento affettuoso e dolce, soprattutto se viene allevato da piccolo.

Diversi studi hanno evidenziato come la compagnia di un gatto possa aiutare le persone, soprattutto quelle sole e stressate, avendo su di loro un effetto benefico. Avere un gatto fin da bambini, quindi, può avere molti benefici: vediamone alcuni.

1) Insegna ad essere responsabili

Avere un animale domestico insegna ai bambini cosa vuol dire prendersi cura di un essere vivente. Anche un compito semplice come cambiare l’acqua al gatto renderà il bambino partecipe nella cura dell’animale, insegnandogli ad essere responsabile.

2) Dà conforto e sicurezza

Soprattutto per i più piccoli, avere accanto un animale domestico da coccolare o da stringere forte nei momenti più difficili, come anche un amico sempre disponibile al gioco e alle coccole, è fondamentale per sfogare lo stress delle piccole delusioni o i momenti di solitudine. Un gatto, quindi, dà conforto e sicurezza.

3) Migliora le capacità di lettura

I bambini che leggono le fiabe o un libro al loro gatto mostrano costanti miglioramenti nelle abilità di lettura: gli animali, infatti, sono creature pazienti e gentili che aiutano a ridurre lo stress da prestazione nei piccoli lettori.

4) Riduce le allergie

Una recente ricerca del Department of Public Health Sciences dell'Henry Ford Hospital di Detroit ha dimostrato che vivere con un animale domestico rinforza il sistema immunitario dei bambini, sia verso virus e batteri, sia per le più comuni forme di allergia.