Giornata della Memoria: le iniziative a Bari e provincia in ricordo delle vittime della Shoah

Il 27 gennaio ricorre un appuntamento fisso con la nostra storia e con la nostra identità di Paese, di società civile e di esseri umani, la Giornata della Memoria. Istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, la data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, quale anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, lo sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Questo giorno non è solo un modo per ricordare ma per rinnovare l’impegno quotidiano affinchè mai più si raggiunga quell’abisso.

Anche Bari ricorda le vittime della Shoah e tante sono le di iniziative in città come anche nella provincia:

Il Teatro Piccinni apre le porte ad un allenamento collettivo per tenere viva la memoria storica della Shoah con l’evento “La memoria è un campo di battaglia” a cura di Francesco M. Asselta. Si tratta di un appuntamento speciale de “La Palestra - Esercizi di cultura quotidiana”, format di formazione del pubblico, declinato in veste di conferenza - spettacolo, nato lo scorso anno dall’esigenza di tornare a condividere un momento corale di avvicinamento al teatro dopo la fase acuta della pandemia che ha interrotto le vite di tutti. L’intervento di artisti, giornalisti e intellettuali all’appuntamento del prossimo 27 gennaio sarà occasione per ricordare un’importante pagina della storia del mondo, che non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità. L’evento è gratuito per le Scuola Superiori di II grado.

Al Multicinema Galleria in programmazione venerdì 27 gennaio in mattinata Anna Frank e il diario segreto: un gioiello d'animazione del pluripremiato regista israeliano Ari Folman, che rilegge la storia attraverso una lente contemporanea e originale. Tra i temi analizzati, la storia di Anna Frank, speranze, ideali e sogni della giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah; l'importanza del suo diario, come lucida e toccante testimonianza della vita in clandestinità di una famiglia ebrea durante la Seconda guerra mondiale; le persecuzioni, le violenze, i razzismi di oggi.

Gli studenti baresi dell’ormai consolidata rete scolastica del Venerdì di Pace celebreranno la Giornata della Memoria insieme testimoniando ancora una volta il loro forte desiderio di pace. E' il secondo appuntamento del percorso, ideato e progettato dall’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari con la collaborazione degli istituti di scuola secondaria di II grado di Bari.

Il 29 gennaio 2023 alle ore 18:00 in occasione della ricorrenza della giornata della memoria e a nove anni dalla morte di Arnoldo Foà, sarà messo in scena al Teatro Abeliano di Bari lo spettacolo “Amici” diretto da Luca Pizzurro voce narrante Arnoldo Foà. La storia è tratta dall’omonimo romanzo "L'Amico ritrovato" di Fred Ulhman, ambientato nella Stoccarda nazista del 1932 ed è incentrato sulla grande amicizia di due ragazzi adolescenti: Hans un ragazzo ebreo, interpretato da Gabriele Pizzurro e Kornadin, un ragazzo tedesco, di antica stirpe ariana, interpretato da Pietro Sparvoli.

A Bari le cerimonie commemorative in ricordo delle vittime dell’Olocausto: qui la programmazione.

A Capurso tra gli appuntamenti di Culture d'inverno, il ricordo delle vittime della Shoah dal 27 gennaio al 5 febbraio, con una serata evento dal titolo “Note di Libertà, il nazifascismo e il Jazz” e la mostra fotografica “Shoa, come è stato umanamente possibile?” presentati dall’ ANPI Capurso-Valenzano.

A Molfetta con “Noi non dimentichiamo” gli eventi in occasione della Giornata della memoria. Le iniziative coinvolgono, grazie alla collaborazione di Teatri di Bari, delle Associazioni Eredi della storia e Symposium e dell’Orchestra filarmonica pugliese, un pubblico vasto che va dagli studenti del territorio agli adulti.

Presso l'IISS Leonardo Da Vinci di Cassano delle Murge a partire dalle ore 10.00 avranno luogo una serie di iniziative per continuare a tenere viva la memoria su temi che mai dovrebbero toccare il genere umano ma che purtroppo continuano a sconvolgere molti paesi nel mondo. Nell'Auditorium gli studenti del biennio dell'IISS Leonardo Da Vinci, insieme a quelli del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado delI’IC Perotti - Ruffo, continueranno il percorso di formazione ed informazione dedicato alle nuove generazioni, legato ai temi della Shoah, delle discriminazioni razziali, dei delitti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale e in modo particolare nell'apprendimento dei valori Costituzionali di pace e collaborazione tra popoli.

Nel Teatro Luciani ad Acquaviva delle Fonti, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari celebra il Giorno della Memoria con un concerto dal titolo “Memento”, diretto dal maestro Carlo Goldstein e con la partecipazione dei ragazzi dell’associazione culturale “Il Circolo del Grillo Parlante”.

A Ruvo di Puglia una serie di azioni in occasione della Giornata Internazionale della Memoria del 27 gennaio e della Giornata del Ricordo del 10 febbraio, mettendo insieme le tante progettualità delle scuole e un ciclo di conferenze cittadine al Museo del Libro