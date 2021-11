Scarpette rosse ai piedi di Casa D’Amore illuminata di rosso: ad Alberobello l'iniziativa silenziosa nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Alberobello ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione contro la violenza sulle donne con una iniziativa silenziosa e discreta, realizzata in collaborazione con Unique Eventi, per invitare alla riflessione sul senso di questa ricorrenza e non abbassare mai la guardia.

Nella piazza tante scarpette rosse ai piedi di Casa D’Amore illuminata di rosso. Per puntare un faro contro ogni forma di violenza in uno dei luoghi simbolo di Alberobello, patrimonio dell’Unesco dove è installata la panchina simbolo di questa giornata. Affinché il 25 novembre non sia solo oggi, ma ogni giorno.