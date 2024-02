Giornata internazionale dell’epilessia, la Torre dell'Orologio di Bari si illumina di viola

Lunedì 12 febbraio la Città metropolitana di Bari, su invito delle associazioni Aice (Associazione italiana contro l’epilessia) e Lice (Lega Italiana contro l’Epilessia) aderisce alla Giornata internazionale dell’epilessia e per l’occasione la Torre dell’Orologio del Palazzo istituzionale sarà illuminata di viola, il colore simbolo di questa patologia.

Secondo i dati di Lice, sono oltre 550mila le italiane e gli italiani che, insieme alle loro famiglie, vivono questa patologia cronica e invalidante, che nel 30 per cento dei casi è anche farmaco-resistente. Le campagne promosse in questi giorni dalle associazioni per infrangere ogni stigma che riguarda questa patologia intendono contrastare anche le gravi difficoltà che le persone affette da epilessia nel nostro Paese affrontano nel mondo del lavoro.

Secondo i dati riportati dalle associazioni, il 40 per cento delle persone con epilessia in età da lavoro è disoccupato e il solo dichiarare di assumere medicinali anticrisi, anche nel loro pieno controllo, è spesso causa di dannosi pregiudizi.

Per maggiori informazioni sull’epilessia e sulle campagne per promuovere la consapevolezza sul tema:

Aice - https://www.aice-epilessia.it/

Lice - https://www.lice.it/