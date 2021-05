Giornata internazionale della Croce Rossa Italiana, anche Bari celebra l’impegno del movimento e dei volontari

Sl territorio del Comitato di Bari, le attività per questo importante anniversario non mancano come anche i riconoscimenti, da parte dell’amministrazione comunale, per l’impegno del movimento e dei volontari a sostegno di tutte le persone vulnerabili del territorio

L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, "#Inarrestabili", è l'hashtag che sta accompagnando le celebrazioni in onore di questo giorno. Anche sul territorio del Comitato di Bari, le attività per questo importante anniversario non mancano come anche i riconoscimenti, da parte dell’amministrazione comunale, per l’impegno del movimento e dei volontari a sostegno di tutte le persone vulnerabili del territorio: per tutta la durata della settimana dedicata alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (dal 02/05/2021 al 09/05/2021), infatti, sul palazzo della Città Metropolitana e sui palazzi dei Comuni in cui sono presenti sedi CRI – Bari e Bitonto – sarà presente la bandiera della Croce Rossa mentre a Bari, la sera dell’8 maggio, sarà illuminata di rosso la la fontana monumentale di piazza Moro.

Sempre nella stessa giornata, Rotaract Club Bari e Rotaract Club Bari Agorá doneranno alla Croce Rossa di Bari dei materiali per il soccorso sanitario. I presidenti dei due Rotaract Club, Aurora Troccoli e Luca Gaglione: “Siamo consapevoli del ruolo che la Croce Rossa ha assunto e sta assumendo per contrastare l’emergenza. La finalità del Rotaract è sostenere il territorio: proprio per questo abbiamo deciso di metterci in gioco e fare il nostro contributo! Questa donazione ne è la prova!”.

La Presidente della Croce Rossa di Bari, Cav. Dott.ssa Consiglia Margiotta: “Da un anno e mezzo siamo realmente inarrestabili. L’impegno delle mie donne e uomini è ogni giorno encomiabile, abbiamo volontari che dopo un turno di lavoro di 8 ore decidono di venire nelle nostre sedi e di prendere parte alle attività del Comitato. Il mio pensiero in questa ricorrenza è a loro, agli inarrestabili che stanno lavorando ogni giorno per mitigare gli effetti di questa pandemia”.