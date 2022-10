La fontana di piazza Moro si tinge di turchese nella Giornata internazionale della dislessia

Sabato 8 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale di consapevolezza sulla dislessia, il Comune di Bari illuminerà di turchese la fontana monumentale di piazza Moro aderendo alla campagna internazionale “Uniti per la dislessia” coordinata dall’Oidea e dalla Disfam e patrocinata dalla European Dyslexia Association (EDA). La campagna si propone di dare maggiore visibilità a questo disturbo dell’apprendimento che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla terza edizione, ha permesso di elaborare la richiesta di dichiarare l’8 ottobre “Giornata Internazionale” alle Nazioni Unite, per ribadire l’importanza di promuove la consapevolezza sui DSA. Per questo, martedì 11 ottobre, alle ore 15.00 (ore 21 in Italia) si terrà, per la prima volta, un evento sulla dislessia nella sede delle Nazioni Unite, a New York, patrocinato da Unicef e Unesco e con la partecipazione di Eric Adams, sindaco di New York e adulto con DSA.