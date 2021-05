Giornata Internazionale dei Musei, le iniziative nei musei di Bari e provincia

"Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi", lo slogan che accompagna l'International Museum Day 2021, un invito ai musei, ai professionisti del settore e alle loro comunità a sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di (co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e ambientali del presente

Il 18 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Musei e, come ogni anno, Icom organizza eventi ed iniziative in tutto il mondo. Non poteva che essere così, il tema di quest'anno ha molto a che vedere con la crisi innescata dalla pandemia da Coronavirus.

"Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi": è questo lo slogan che accompagna l'International Museum Day 2021 che invita i musei, i professionisti del settore e le loro comunità a sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di (co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e ambientali del presente.

I musei e la cultura sono stati uno dei settori ad essere colpito maggiormente dai cambiamenti che la pandemia ha inevitabilmente portato con sè, con gravi ripercussioni economiche e sociali. Ciononostante, è adesso giunto il momento di servirci di questa crisi per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, in modo particolare la maggiore attenzione alla digitalizzazione e la creazione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale.

Puglia

Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” (Putignano) – Webinar online – LINK

Museo Civico Maglie – Viviamo il Museo – LINK

Pinacoteca Metropolitana di Bari Corrado Giaquinto – Il paesaggio pugliese nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” – LINK

Martedì 18 maggio 2021 alle ore 15.30 in occasione della Giornata internazionale dei Musei 2021 promossa dall’ICOM - International Council of Museums - sul tema “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi” il prof. Giuseppe Corriero, docente di Biologia interverrà per un breve saluto per illustrare le ragioni dell’adesione del Sistema Museale di Ateneo alla Coalizione Globale #UnitedforBiodiversity.