La Torre dell’orologio del Palazzo istituzionale di Bari si tinge di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Sabato 2 aprile, in occasione Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, su invito dell’ANGSA Puglia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), la Città metropolitana illuminerà di blu la Torre dell’orologio del Palazzo istituzionale.

Un’iniziativa per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti di una patologia sempre più diffusa e testimoniare la vicinanza e l’attenzione dell’Ente verso bambini ed adulti che ne sono affetti ed i loro familiari.

La Giornata mondiale dell’autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di incoraggiare tutti gli Stati a intraprendere misure in grado di aumentare la consapevolezza sociale sull’autismo, favorire la diagnosi precoce e sostenere la ricerca scientifica.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali finalizzate a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.