Giornate di Raccolta del Farmaco 2021: un gesto d'importanza estrema, donare un medicinale a chi ne ha bisogno

Giornate di Raccolta del Farmaco 2021 nel territorio Bari e BAT Banco Farmaceutico invita i cittadini a recarsi in farmacia per donare un medicinale a chi ne ha bisogno

Dal 9 al 15 Febbraio, il Banco Farmaceutico invita i cittadini alle Giornate di Raccolta del Farmaco, per donare medicinali a chi ne ha bisogno, recandosi nelle farmacie aderenti che espongono la locandina della campagna.

Nelle province Bari e BAT, la Raccolta si svolge in circa 140 farmacie.

I medicinali, raccolti dai volontari del Banco Farmaceutico fuori dalle farmacie, sosterranno 61 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi.

Nel 2020, il Banco Farmaceutico ha raccolto farmaci per un valore di 46.000 euro nelle province Bari e BAT, che hanno aiutato 38.000 persone.

La partecipazione dei cittadini alla Raccolta del Farmaco è diventata più urgente alla luce della crisi economica innescata dalla pandemia che ha generato condizioni di ulteriore marginalità.



L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17.000 farmacisti in tutta Italia che ospitano le Giornate di Raccolta del Farmaco e la sostengono con erogazioni liberali.

Inoltre, l’iniziativa è supportata da oltre 20.000 volontari che fuori dalle farmacie promuoveranno la donazione dei farmaci.



“Anche in quest’anno così difficile abbiamo la possibilità, durante una settimana intera, di donare un farmaco per le persone più povere - dichiara Francesco Di Molfetta, delegato territoriale del Banco Farmaceutico province Bari e BAT-. È un gesto di un importanza estrema che dà beneficio a chi lo compie perché donare fa star bene: è un riversare sull’altro il bene ricevuto che ci fa prendere coscienza della nostra grandezza di essere umani. Siamo stati voluti per un Amore e questo amore dobbiamo trasmetterlo agli altri. Rechiamoci appositamente nelle Farmacie che parteciperanno al Banco Farmaceutico e doniamo!”

