Sfidando paure e preoccupazioni in tempo di Covid: giovani imprenditori baresi aprono un caffè-bistrot di eccellenze enogastronomiche pugliesi

Nonostante il periodo, ma con tanta fiducia c’è chi guarda al futuro con grande ottimismo e sfida il momento incerto della pandemia investendo nell’apertura di un nuovo locale, assumendo 15 dipendenti fra personale di cucina e di sala, per servire gli 80 coperti a disposizione.

Si chiama Varietà e ha trovato la sua “naturale” collocazione accanto al Teatro Petruzzelli di Bari. “Sfidiamo paure e preoccupazioni,- spiegano Ciccio De Bello e Alessandro Guastella, due dei cinque soci – come si dice…la fortuna aiuta gli audaci e noi ci crediamo. Il caffè bistrot contemporaneo ed eclettico ha l’aspirazione di diventare un luogo in cui poter vivere una rinnovata e quanto mai attesa atmosfera di svago, bellezza, benessere ed intimità. La proposta gastronomica incentrata sulle eccellenze e sulle specialità della tradizione pugliese, rivisitate in ottica contemporanea, rappresenta il concetto di esclusiva poliedricità che caratterizza il caffè bistrot come punto di riferimento per un target ampio e diversificato, tanto giovane ed easy, quanto adulto ed esigente.”

Il nome “Varietà” rende omaggio al genere di performance in voga tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. A Bari, il Politeama De Giosa in via XXIV Maggio angolo via de Nicolò, situato nella medesima strada del caffè bistrot, fu il promotore dei primi spettacoli di varietà nella città. Esibizioni illusioniste e bizzarre, trascinanti e frenetiche rappresentate da artisti, danzatrici, cantanti, acrobati nei café cittadini. Gli spettacoli del VARIETÀ coinvolgevano direttamente il pubblico, il quale partecipava con balli, battute e risate.

Dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo alla cena e ai distillati, ogni momento della giornata sarà accompagnato da una selezione di materie prime e di ingredienti lavorati con cura, con uno sguardo all’innovazione culinaria, sempre nel rispetto della tradizione, per creare un perfetto equilibrio nella scoperta dei sapori.

“Apriamo finalmente,- aggiungono gli altri soci Giancarlo Basile, Musicaeparole, e Nico Moretti – dopo aver subito per mesi a causa del Covid 19 il rallentamento dei lavori e che le restrizioni al settore della ristorazione cessassero. Stiamo vivendo un momento difficilissimo, lo sappiamo ma non possiamo arrenderci, lo dobbiamo a noi stessi, e ora ai dipendenti che stiamo assumendo. Inauguriamo il 13 settembre per aprire al pubblico il giorno seguente. ”

“Il menù variegato – concludono- si basa su ingredienti esclusivamente pugliesi, rivisitati, con prodotti d’eccellenza acquistati da fornitori locali. Un modo anche per fare rete con i produttori locali e tutta la filiera duramente colpita dalla pandemia. Siamo praticamente vicini al Petruzzelli, il politeama che è la storia della città e della Puglia. Cosa potevamo volere di più. Ora tocca a noi e non vediamo l’ora.”