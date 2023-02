Dal Carnevale a San Valentino, a Giovinazzo musica, artisti di strada e un percorso dedicato agli innamorati

Tra il Carnevale a San Valentino, un lungo di mese di eventi per attirare nuovi visitatori e turisti. Giovinazzo si appresta a vivere un mese di febbraio animato dalle iniziative ideate dall’associazione culturale giovinazzese ‘Bassa Musica’ in collaborazione con le attività commerciali cittadine (oltre una quindicina).

Un progetto che, come spiegano gli organizzatori, "mira a portare a Giovinazzo nuova utenza, clienti e turisti attirati non solo dalla possibilità di fare acquisti, ma anche di poter assistere ad una serie di eventi itineranti e di strada che vedono il coinvolgimento di attività produttive della città".

Il programma, che si svolgerà dal 5 al 21 febbraio, prevede il 5 febbraio l'apertura del Carnevale e allestimento di piazza Vittorio Emanuele II con manufatti carnevaleschi; alle ore 10.30 laboratorio per bambini e TruccaBimbi; dalle ore 11.30 alle 12.30, sempre in piazza, spettacoli di artisti di strada ‘ Le bolle di Cristina’. Il 12 febbraio percorso di San Valentino con postazioni Instagram in piazza Costantinopoli, via Gelso e Arco Cattese; food a cura dei commercianti di Giovinazzo, stand di prodotti artigianali, musica a cura di Arci37 e Felice Bologna; ore 11.30 spettacolo ‘ Super Pippo Clown’ in piazza Umberto. Il 19 febbraio, alle ore 11.00, ritrovo in Villa Comunale per la festa di Carnevale con allestimenti a tema e artisti di strada. Il 21 febbraio alle ore 17.00, ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, festa di chiusura con la Bassa Banda e sepoltura del Carnevale a Cala Porto.

“Siamo felici per queste nuove iniziative in programma nella nostra Giovinazzo anche nel mese di febbraio”- dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli- “ Con il sindaco Michele Sollecito e con l’assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, apprezziamo con soddisfazione l'intraprendenza e la capacità organizzativa delle associazioni e delle attività commerciali cittadine che hanno voluto animare questo periodo dell'anno creando iniziative per i più piccoli in occasione del carnevale, ma offrendo anche intrattenimento per tutta la comunità con musica, artisti di strada, allestimenti tematici, degustazioni e mercatini nel nostro borgo antico. In occasione del Natale, e della tradizionale festa di Sant'Antonio di gennaio, abbiamo avuto già l’occasione di riscontrare una grande partecipazione e un forte coinvolgimento da parte dei privati, il cui fermento sta portando a programmare ulteriori iniziative. Ed è con grande interesse che questa Amministrazione intende garantire il massimo sostegno e coinvolgimento per le opportunità future. Siamo certi che la sinergia tra pubblico e privato possa rappresentare un interessante volano per lo sviluppo economico e turistico della nostra città” .