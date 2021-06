A Giovinazzo 'Cornetto Battiti Live 2021': la puntata 'on the road' nell'incantevole porticciolo protagonista dello spot dedicato al gelato Algida

C’è anche Giovinazzo nella puntata di giovedì 1° luglio di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, in onda su Italia 1 e Radionorba. Torna lo spettacolo clou dell’estate targato Radionorba- Mediaset condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

La 19ma edizione di quest’anno ha un titolo caro a Giovinazzo, Cornetto Battiti Live 2021, che rievoca lo spot girato qualche settimana fa dalla Algida proprio nel porticciolo giovinazzese.

Ad esibirsi, proprio nel porticciolo, sarà la band ‘ La rappresentante di Lista”, il gruppo di matrice siciliana che si è particolarmente distinto nell’ultima edizione di Sanremo 2021.

Quella di Giovinazzo è una delle puntate registrate, le cosiddette ‘on the road’, prima delle nuove disposizioni nazionali sul contenimento della diffusione del Covid19.

Alla presentazione della 19ma edizione del Radio Norba Conetto Battiti Live 20121 sono intervenuti anche gli amministratori di alcune delle città che hanno ospitato le serate ‘ on the road’. Per Giovinazzo era presente il vicesindaco, Michele Sollecito