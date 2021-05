A Giovinazzo si gira lo spot dello storico 'Cuore di panna': l'affascinante borgo marinaro nella pubblicità del cornetto Algida

Il bellissimo porto di Giovinazzo fa da sfondo ad uno dei gelati italiani più buoni: l'affascinante borgo medievale è diventato lo scenario ideale per girare il nuovo spot che pubblicizza il Cornetto Algida, lo storico gelato apprezzato in Italia e in tutto il mondo.

Il molo di sottovento, a Ponente, e una porzione di Cala Porto sono stati i primi luoghi dove fare le riprese, mentre nella giornata di oggi il set si trasferirà nel borgo antico.



Giovinazzo si riconferma luogo di bellezza sull'Adriatico, ed iniziative come queste rappresentano delle grandi occasioni di rilancio e rinascita dopo un anno difficile dettato dalle restrizioni dovute alla pandemia.