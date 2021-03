A 16 anni Giuseppe è 'Alfiere della Repubblica': durante la pandemia ha stampato visiere in 3d per medici e infermieri

Giuseppe Cassano di Ruvo di Puglia è stato insignito del titolo conferito dal presidente della Repubblica: nei primi mesi della pandemia, si è distinto per aver prodotto, con la sua stampante 3D, 90 supporti per visiere destinati a ospedali ed enti benefici e assistenziali

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato gli attestati d'onore di 'Alfiere della Repubblica' a 28 giovani che nel 2020 si sono distinti 'per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali' e le tre targhe per azioni collettive.

Tra questi spicca l'operato del pugliese Giuseppe Cassano, 16 anni,di Ruvo di Puglia, (BA), il quale a marzo e aprile, mesi critici segnati dall'inizio della pandemia, ha lavorato, mettendo il suo tempo a disposizione, per produrre con la sua stampante 3D, 90 supporti per visiere di protezione in PLA, plastica biodegradabile, da destinare, insieme ad altre, assemblate, ad ospedali ed enti benefici e assistenziali.

In un paese ancora sprovvisto di opportuni presidi medici e di protezione, il suo lavoro ha davvero fatto la differenza. Un'impresa eroica realizzata poi con altri coetanei, che si sono uniti alla Rete Solidale Puglia anti-Covid 19, nella richiesta a varie istituzioni scolastiche di fornire strumentazione tecnico-informatica proprio per rafforzare i presidi medici.

Giuseppe si e' quindi lanciato in questa avventura apportando modifiche alla sua "macchina da lavoro", cercando il materiale giusto, modificando i files di produzione: il suo unico obiettivo era quello di lavorare senza sosta per stampare più "pezzi" possibile in quei giorni di forte crisi pandemica.