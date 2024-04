Rombo di motori nel centro cittadino: folla di spettatori per la rievocazione del Gran Premio di Bari

In tanti hanno affollato, questa mattina, le vie del centro storico di Bari per l'ottava edizioe della corsa che rievoca il Gran Premio di Bari, storico appuntamento sportivo svoltosi in città dal 1947 al 1956. Uno show apprezzato da baresi e turisti per una gara svoltasi in un circuito attorno al Borgo Antico con partenza e arrivo in corso Vittorio Emanuele.

L'iniziativa è stata organizzata da Old Cars Club, ed è inserita nell’Asi Circuito Tricolore. Cinquanta i bolidi che hanno preso parte alla rievocazione, con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia.

A Bari sono giunti anche piloti ed auto dall’estero, con due presenze dalla Svizzera, una dall’Olanda e un pilota italo-americano con ben 3 preziosi esemplari di auto d’epoca. Tra i marchi in gara anche Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus.