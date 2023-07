Caldo torrido, ci vuole una granita: come preparala in casa

''Antonio fa caldo!'', era lo spot tormentone dei primi anni del 2000 in un'estate infiammata dalla calura estiva. Una fresca bevanda ridonava benessere ad una coppia di giovani stremati dal caldo. Per restare in tema oggi vi proponiamo un'ottima soluzione per affrontare la canicola.

Smorzano la sete dovuta al caldo e sono fresche, dissetanti e poco caloriche: chi non ama le granite !? Sono un ottimo compromesso tra una bevanda e un gelato e regalano un momento di ristoro senza sconvolgere le buone intenzioni di chi è a dieta.

Sapete che le granite sono facili anche da preparare in casa? Eh si, perchè quando abbiamo desiderio di qualcosa di fresco la soluzione sarebbe una buona granita da gustare in terrazza o dopo cena tra amici. Le granite infatti non sono solo quelle acquistate nei bar, in genere fatte con ghiaccio tritato e sciroppi zuccherati ai gusti della frutta, ma sono anche quelle preparate home made, con ingredienti sani e genuini.

Perché quindi non provare a fare in casa una granita buonissima? È davvero molto semplice. Occorre solo del tempo e un po' di pazienza perché ci vuole cura e maestria nel mescolare costantemente per avere la giusta consistenza affinchè il tutto non si ghiacci vanificando sapore e risultato.

Non servono molti ingredienti per fare la granita, solo ghiaccio, limoni freschi, spremute di frutta, frutta fresca, caffè o quello che desideri diventi granita. Un po' di pazienza non fa mai male. Sono tantissimi i gusti che si possono scegliere ma dipende sempre dalla qualità degli alimenti.

ll segreto consisteva nel preparare un liquido come un caffè, o anche un succo di frutta, che va mescolato con uno sciroppo a base di acqua e zucchero e poi lasciava raffreddare in freezer. Questo va mescolato circa ogni 15-20 minuti per evitare che solidifichi in blocco e quindi per continuare a rendere cremoso.

Il risultato che si ottiene è una granita densa e dal sapore genuino da fare invidia alle più gustose granite artigianali vendute nelle gelaterie.