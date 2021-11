Gratin di finocchi e lattuga, l'deale per chi vuole mangiare sano e leggero: ecco la ricetta facile e veloce

Le verdure costituiscono un importante contorno della tradizione culinaria pugliese. Accompagnano i secondi e rinfrescano il palato. In autunno troviamo sulle nostre tavole diverse verdure, dai broccoli, alle rape, dalle cicorie ai finocchi. I finocchi sono delle verdure ricche di proprietà benefiche come anche la lattuga, ideale per chi segue una corretta alimentazione come quella della dieta mediterranea. In questa ricetta scopriremo come preparare uno sfizioso gratin di lattuga abbinata ai finocchi, per un gusto saporito ma al tempo stesso leggero.

Ingredienti

600 g di finocchi

2 cespi di lattuga

50 g di burro

70 g di grana grattugiato

1 cucchiaio di farina

250 ml di latte

1 uovo

1 cucchiaio di pangrattato

noce moscata

sale q. b.

pepe q. b.

Preparazione

Mondate e lavate, sbollentate separatamente la lattuga e i finocchi in acqua salata per 10 minuti. Riducete a spicchi i finocchi e sfogliate la lattuga. In 30 g di burro fate insaporire le verdure. Separatamente fate sciogliere il rimanente burro, unitevi la farina, il sale, il pepe, una grattatina di noce moscata e incorporate adagio il latte bollente. Togliete la besciamella preparata dal fuoco non appena inizia a bollire, aggiungetevi il tuorlo e la metà del formaggio, mescolate bene.



Disponete in una pirofila imburrata i finocchi e la lattuga, copriteli con la besciamella, cospargete con il rimanente formaggio, il pangrattato e fate gratinare in forno a 200° C per 20 minuti. Dopodiché togliete dal forno e servite caldo.

