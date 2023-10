Tanta Puglia nella nuova serie di animazione in onda su Raiplay: in ogni episodio c'è l'aria rupestre di Gravina

L’animazione è un mezzo adatto anche per descrivere la bellezza del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Bel Paese. È l’obiettivo della nuova serie “Go Go Around Italy”, un progetto delle società pugliese Intergea e di Armosia, che nasce per il mercato internazionale da sempre attirato dal Made in Italy, in collaborazione con Rai Kids, il Ministero della Cultura, l’Apulia Film Commission e la Regione Puglia. La serie, realizzata in animazione e live action, arriva venerdì 20 ottobre in anteprima su RaiPlay, mentre da lunedì 6 novembre sarà trasmessa tutti i giorni, a partire dalle 16.30, anche su Rai Yoyo.

La serie è prodotta dalla produttrice pugliese Donatella Altieri e da Francesco Romeres.

“Go Go Around Italy” è una serie scritta dal pugliese Angelo Poggi insieme ad Alessandra Dottori e a Francesco Colombo, che ne ha curato anche la regia. Realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, “Go Go Around Italy” è un progetto audiovisivo con tanta Puglia, grazie al coinvolgimento di tantissimi pugliesi tra animatori, artisti e società di animazione e di post produzione.

A Gravina in Puglia, una tipica cittadina del sud Italia, due cuginetti Cipo e Mia incontrano uno strano essere verde con tre occhi, caduto dal cielo con la sua navicella spaziale. Il suo nome è Zet, proviene da una galassia lontana con una missione speciale: scoprire la formula segreta che ha reso l’Italia così ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, fino a renderla unica al mondo. Zet invita Cipo e Mia a salire sulla sua Nuvola Volante e insieme partono per questa indimenticabile avventura alla scoperta dell’Italia.

La storia, comunque, inizia con l’arrivo del buffo alieno (Zet), che precipita con la sua navicella spaziale a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, dove incontrerà i due bambini: Cipo e Mia. Oltre alla puntata dedicata alla Puglia, in ogni episodio si vede l’arrivo della navicella nell’aria rupestre di Gravina in Puglia.