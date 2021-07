Green pass, codice smarrito o non ricevuto: cosa fare per recuperare l'Authcode

Cosa fare se si è smarrito il codice Authcode necessario per scaricare il Green Pass, o se non lo si è ricevuto dopo la guarigione, la vaccinazione o un tampone negativo?

Diversi sono i cittadini che, di fronte a casi simili, si stanno trovando nella necessità di recuperare tale codice, anche in vista del 6 agosto, quando il green pass diventerà obbligatorio per l'accesso in ristoranti al chiuso, teatri, cinema ed eventi culturali, palestre e manifestazioni sportive, e per prendere parte ai concorsi.

Indicazioni su come recuperare il codice per scaricare il green pass arrivano dalla Regione Puglia, attraverso la sua pagina Fb ufficiale. Eccole di seguite:

- Collegati all'indirizzo https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth

- Inserisci il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tua tessera sanitaria e la data dell'evento - guarigione, vaccinazione, tampone - con cui puoi ottenere il Green Pass

- Copia il codice AUTHCODE che ti apparirà sullo schermo e richiedi il Green Pass tramite lo stesso sito web oppure con l'app IMMUNI