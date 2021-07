Green pass, non arriva l'Sms: ecco cosa fare

Nulla da temere: ecco come richiederlo

Si avvicinano le partenze di molti italiani che decidono di trascorerre le vacanze all'estero e sono sempre di più le persone che lamentano la mancata ricezione del green pass, necessario non solo per i viaggi ma anche per frequentare determinati luoghi, eventi e mezzi di trasporto.

Il Green pass ovvero la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID è la certificazione che facilita la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19, voluta della Commissione europea.

Si può ottenere in forma digitale ed è stampabile: altro non è che un codice a barre bidimensionale (QR Code) ed è emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Come noto il green pass si ottiene dopo essere stati vaccinati contro il Covid-19 (basterà anche una sola dose), dopo aver effettuato nelle 48 ore precedenti un tampone negativo o con la guarigione avvenuta da almeno sei mesi.

Coloro che non hanno ricevuto dopo le circostanze sopra descritte il canonico sms (che contiene il codice authcode da inserire insieme alla tessera sanitaria sul sito dcg.gov.it o sull'app Immuni o IO) potranno comunque ottenerlo in diversi modi.