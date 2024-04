La Grotta Palazzese: una delle più spettacolari cavità carsiche marine della Puglia

Tra Polignano e Monopoli il paesaggio assume un fascino ancestrale: qui la costa conserva il suo stato naturale, i fondali rocciosi sono ricchi di anfratti e grotte sommerse. Una tra le più famose è la Grotta Palazzese, conosciuta anche per la presenza di un ristorante ricavato all'interno della roccia calcarea.

Chi ha la fortuna di passare del tempo, magari le vacanze, a Polignano sicuramente non può che visitare questo magnifico squarcio di roccia che si tuffa nel mare color smeraldo dove una volta calcarea sovrasta e incastona uno degli angoli più suggestivi di Polignano a Mare: la Grotta Palazzese, è stata letteralmente scavata nella roccia calcarea inseguito all’erosione marina creando uno spettacolo naturale di rara bellezza.



Anticamente chiamata Grotta del Palazzo, proprietà di un feudatario, fungeva da sala da ballo settecentesca dove nobili e l' alta aristocrazia borghese amavano incontrarsi nel tempo libero.

Oggi la grotta è un incantevole meta per turisti, alla quale accedere dal mare via barca, ma anche via terra, attraverso una stretta scalinata ricaata nella roccia, attraverso la quale è possibile raggiungere uno dei ristoranti più esclusivi in città.

La grotta è profonda circa una trentina di metri dove è presente un' ampia sala semicircolare e un vano più piccolo dove si osserva una graziosa spiaggetta fatta di cottoli.