Le Grotte di Castellana celebrano la Giornata Mondiale della Terra 2021: sui social le immagini delle bellezze del territorio

Le Grotte di Castellana (Ba) celebrano l’Earth Day (Giornata Mondiale della Terra) 2021 con un progetto di sensibilizzazione sui temi di salvaguardia ambientale, aderendo alla più grande manifestazione dedicata alla tutela del pianeta, che ricorre il 22 aprile in tutto il mondo, con un’iniziativa sui social ufficiali del sito carsico.

Da lunedì 12 a giovedì 22 aprile, per undici giorni consecutivi, immagini che raccontano il territorio al di sotto del quale si celano le caverne, mostrando le bellezze naturali in superficie, e quelle del sottosuolo, del complesso carsico con la sua misteriosa fauna, si alterneranno sulla pagina Facebook e il profilo Instagram dedicati alle Grotte di Castellana per mostrare la bellezza della Terra e allo stesso tempo, attirare l’attenzione su come adottare uno stile di vita più sostenibile e quindi attento a rispettare il pianeta che ci ospita, partendo dal presupposto che l'ambiente è sempre più in pericolo e, se non si mettono in atto stili di vita sostenibili, rischia di collassare con tutte le sue bellezze.

Il racconto per immagini culminerà proprio il 22 aprile con un video che veicolerà un messaggio incentrato su rispetto e sostenibilità ambientale. Per spiegare, inoltre, come l’ecosistema carsico viene influenzato dall’ambiente esterno e invitare quindi gli utenti a rispettare il pianeta e a compiere scelte sostenibili.

La decisione di utilizzare i social per sensibilizzare su questo tema, non soltanto è dettata dalle necessità del momento, ma punta anche a coinvolgere il maggior numero di utenti possibile. “L’emergenza climatica e ambientale è un problema che riguarda ognuno di noi. Ogni gesto e ogni atto personale della vita quotidiana può essere importante alla salvaguardia del sistema Terra. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto fosse fondamentale fornire il nostro contributo ad una giornata tanto significativa – ha spiegato Victor Casulli, presidente della Grotte di Castellana srl – Sensibilizzare alla cura del nostro pianeta è importante anche per preservare e proteggere il nostro tesoro geologico”.

Sarà possibile seguire l’iniziativa sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram ufficiali delle Grotte di Castellana.