Visite emozionali e spettacoli nelle Grotte di Castellana: “Speleonight” e “Speleofamily” e nuove repliche di “Hell in the Cave”

Le Grotte di Castellana si preparano ad accogliere turisti ed appassionati: sarà un marzo vissuto all’insegna delle emozioni quello che vivrà chi deciderà di partecipare a una delle attività proposte nel sito carsico di Castellana. Esperienze che porteranno il turista a vivere il sito carsico in modo diverso, intimo, spettacolare, a seconda dell’attività che sceglierà.

Innanzitutto la SPELEONIGHT, una visita che si compie in un gruppo ristretto di persone, tutte munite di caschetto e luce, guidate da due speleologi esperti del Gruppo Puglia Grotte. Un percorso alternativo a quello turistico, che riporta il visitatore alle radici delle sensazioni primordiali. La speleonight è soprattutto un momento emozionale : prevede il piccolo fascio di luce prodotto dal caschetto o addirittura luci spente sino alla Grotta Bianca per ammirare quanto di microscopico forma la meraviglia, e illuminazione artificiale al ritorno per ammirare il macroscopico, la maestosità delle caverne . Una esperienza in cui si mettono in gioco tutti i sensi in un silenzio che paradossalmente amplifica il senso dell’udito tanto da far diventare possibile ascoltare il ticchettio delle gocce d’acqua e scoprire nuovi dettagli delle concrezioni, come nelle vesti dei primi esploratori. Grotte, caverne, corridoi in cui si può percepire il contatto con la terra, la sensazione di entrare nel ventre della madre-terra.

Due le speleonight programmate in questo mese: il 10 e il 3 marzo, alle 19.00

Per chi vuole organizzare un’uscita in famiglia, l’esperienza suggestiva e profonda della speleonight, viene declinata a misura di bambino : è la SPELEOFAMILY.

Un percorso lungo un chilometro, anche in questo caso alternativo al tradizionale percorso turistico, consigliato alle famiglie, una esperienza che stimolerà i più piccoli ( l’accesso ai bambini è consentito dai 4 anni in su ) e che li porterà ad essere tutt’uno con la natura. Guidati da Speleologi professionisti si parte per l’esplorazione multisensoriale rendendo tutti esploratori per un giorno.

Tre le speleofamily da segnalare al momento: il 5 e il 19 marzo alle 12.30 e il 2 aprile alle 17.30.

E infine HELL IN THE CAVE, l’unico spettacolo aereo sotterraneo del mondo che unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale delle Grotte. Uno spettacolo che ha debuttato nel 2011 e che da oltre 10 anni, come uno spettacolo di Broadway, registra centinaia di repliche da tutto esaurito e richiama a Castellana Grotte migliaia di persone attratte dalla potenza dei versi di Dante. Anche in questo caso si tratta di una straordinaria avventura sensoriale dove gli spettatori e gli attori diventano una cosa sola.