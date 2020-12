Osterie di Puglia: tre nomi della provincia barese nella Guida delle migliori d’Italia 2021

E' stata pubblicata la 31esima edizione Guida Osterie d’Italia 2021 di Slow Food Editore, scelta non facile visto il periodo ma nonostante tutto realizzata con l'intento di avvicinare la comunità dei lettori a quella degli osti. Osterie d’Italia vuole infatti soprattutto porsi come simbolo di solidarietà e vicinanza per i cuochi, le brigate e gli imprenditori che stanno affrontando un momento davvero difficile e complesso

Una guida per sostenere e valorizzare gli sforzi degli osti per riadattarsi e continuare ad andare avanti, allo scopo di ritornare più forti e stabili possibile ad una futura ed auspicata normalità.

La Guida 2021 è frutto della presenza capillare e diffusa sul territorio di più di 200 collaboratori, coordinati dai curatori e che hanno recensito 1697 osterie in tutta Italia, includendo le realtà di ristorazione specifiche di ogni regione come le pizzerie in Campania, i fornelli in Puglia e le piadinerie in Emilia-Romagna, i farinotti in Liguria.

Vista la drammaticità di quest'annata, per testimoniare la volontà di promuovere l'intero settore, le Chiocciole non sono state assegnate.

Per lo stesso motivo non sono state effettuate eliminazioni basate su valutazioni qualitative, ma soltanto relative a chiusure e cambi di gestione.

119 sono invece le novità inserite, di seguito nel dettaglio quelle della Puglia:



63 Osteria Contemporanea, Lecce

Bistrot Chef Gianluca, Taviano (Le)

Da CosìMino, Bisceglie (Bt)

Da Roberto, Nardò (Le)

La Campagnola, Bitritto (Ba)

La Luna nel Pozzo, Grottaglie (Ta)

Lo Sfizietto Da Matteo, Noci (Ba)

Macelleria La Fontana 1914, Alberobello (Ba)

Macelleria Ponte da Riccardo, Martina Franca (Ta)

Pepenero Bistrot Italiano, Bisceglie (Bt)

Radici, Vico del Gargano (Fg)

(Fonte Agrodolce.it)