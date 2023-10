Halloween 2023: le iniziative a Bari e provincia

Una tra le feste più paurose al mondo dove sbizzarrirsi con travestimenti altrettanto inquietanti tra scherzi, dolci e party a tema: Halloween è ormai da diversi anni entrata a far parte della tradizione italiana e rappresenta una buona occasione per far festa dove a divertirsi non sono soltanto i bambini.

A Bari e in tutta la provincia si organizzano feste, laboratori, manifestazioni e rievocazioni storiche. Vi suggeriamo quindi qualche evento per trascorrere in compagnia la Notte delle Streghe.

Borgo Stregato

Il centro della città del carnevale tornerà ad essere popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose. L’itinerario, arricchito da installazioni in cartapesta e addobbi rigorosamente di recupero, si snoderà tra i vicoli del centro storico per ospitare al meglio quanti si vorranno approcciare a questa manifestazione.

Monster Day

Due giornate spaventosamente divertenti! Un evento incredibile per Halloween al Piazzale Lorusso, Bari, che vi farà tremare dalle risate e dal terrore!

Notte Spaventosa a Escape Campus

Halloween è alle porte e Escape Campus è pronto per festeggiare con te! Buffet a Tema, Maschera Paurosa, dolcetto o Scherzetto, Trucchi Mostruosi, Giochi Linguistici, Laboratori Arts & Crafts.

Halloween per bambini

Come vivere una bella avventura? Labirinto mistero è installato in una zona recintata del Parco. Accesso a tutti bambini e i loro accompagnatori.

La notte di Harry

Il centro storico di Noci si trasformerà in Hogwarts oltre a piazza Garibaldi e via Aldo Moro per la terza edizione di “La notte di Harry”. Stand degustativi, Maghi Streghe e Stregoni, che potranno godere dell’intrattenimento musicale, spettacoli di magia, giochi e lasciarsi trascinare dai sapori di più di 20 diversi angoli degustativi dedicati a delizie culinarie Pugliesi. Un cinema all’aperto dedicato alla saga prenderà vita in via spirito santo Noci.

Halloween al Castello di Marchione

Uno speciale Halloween per i più piccoli con la festa Il Castello dei Mostriciattoli. Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire i Castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della magia dei mostriciattoli. Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze del Castello, lasciandovi incantare da uno staff mostruoso! Due giornate immersi nell'atmosfera della famosissima festività di Halloween con una serie di divertentissime attività all’interno del fantastico Castello alla corte di Bari, un vero e proprio viaggio itinerante attraverso le epoche, una straordinaria avventura familiare che resterà impressa nei vostri ricordi per sempre.