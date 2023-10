Bari festeggia Halloween in piazzale Lorusso: luna park, bancarelle e giochi per i bambini

Un Luna park con varie attrazioni, bancarelle gastronomiche e giochi per i bambini tra anmazione, magia e altri momenti di divertimento: in piazzale Lorusso, bel quartiere San Pasquale di Bari, fervono i preparativi per festeggiare Halloween. Il Municipio II, in collaborazione con Perris Park, celebra la notte più paurosa dell’anno con tantissimi appuntamenti imperdibili a partire da sabato 28.

“L’anno scorso abbiamo celebrato Halloween nel Parco Rossani, quest’anno cambiamo quartiere e ci spostiamo a Piazzale Lorusso. L’evento - spiega Gianlucio Smaldone, èresidente del Municipio II - rappresenta una opportunità di svago e di divertimento per i bambini e le loro famiglie e, parallelamente, concorre alla promozione della nostra Città. Un’ampia area gastronomica ospiterà circa 32 espositori che offriranno le prelibatezze tipiche del territorio e della stagione autunnale e ci saranno tante giostre per tutti i gusti. Tuttavia, la vera novità di quest'anno, sarà la tematizzazione dell’intera area. Infatti, il filo conduttore di tale percorso straordinario sarà il tema di Halloween, appunto, una festa che negli anni ha conquistato il cuore dei bambini, diventando un’occasione di aggregazione, spensieratezza e socializzazione. Ed è questo il nostro obiettivo: rafforzare la socializzazione e l’integrazione sociale. Un progetto ambizioso”.