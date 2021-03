Uno sguardo al mare prima di andare via per sempre: la storia di Heart, il pastore tedesco paralizzato

Da Bitonto una storia di amore per gli animali e per la vita. Il gruppo di volontari dell'associazione Qua la Zampa di Bitonto ha regalo ad Heart, pastore tedesco anziano, un'ultima giornata trascorsa al mare. Il povero cane era stato abbandonato dai suoi vecchi proprietari e altre patologie, come una forte infiammazione alla colonna vertebrale, lo hanno costretto a rimanere immobile non avendo più la possibilità di usare le zampe.

Un'ultimo saluto davantiti alle onde prima di andare via per sempre.

I volontari dell'associazione scrivono sui social: 'Noi al mare ci siamo andati, è stato bellissimo il vento accarezzava le mie orecchie, le onde battevano contro le rocce, il suono del mare nel silenzio dell'ancora inverno.

Era un vero relax mi sono quasi addormentato dimenticando tutto il dolore dell'abbandono di chi mi ha amato poco, il dolore delle piaghe che inizia a farsi sentire, il dolore di non poter correre insieme a quel cucciolo che rincorreva la sua pietra.

Non ho potuto toccare l'acqua ma ci hanno pensato loro, gli umani a portarne un po' da me, mi hanno bagnato il muso, era fresca e profumata di libertà'.