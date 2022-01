Vacanza di lusso tra 'infinite stelle': al via il turismo nello spazio, non più un sogno

Un buongiorno vista 'Universo' sarebbe il sogno di tutti. Svegliarsi fluttuando nello spazio, ammirando la Terra da lontano e sbirciando la Luna e i pianeti magari, ma davvero si potrebbe? Già qualche anno fa si sentiva parlare di questa idea e oggi pare che non sia solo immaginazione perchè lo sviluppo del turismo spaziale è sempre più vicino. Tra non molto sarà possibile fare una vacanza sul primo hotel di lusso nello spazio. L'inizio effettivo del turismo spaziale è avvenuto nell'anno appena concluso, ma sarà solo nel 2027 che tutti gli appassionati del Cosmo potrebbero realmente fare questa particolare esperienza.

L'hotel di lusso

Come si legge su una recente notizia de Il Sole 24 Ore, se tutto andrà come previsto, "avremo in orbita bassa, sui 400 chilometri da Terra, un vero e proprio hotel di lusso con stanze private con vista Universo", sale comuni, ma anche palestra, campi da pallacanestro, spa, bar. "L’aspetto è quello di una di una grande ruota panoramica, decine di metri di diametro, tipo quella del Prater di Vienna, che gira abbastanza velocemente in modo da creare una forza centrifuga che compensa l’assenza di gravità, se si è nell’anello più esterno della stazione spaziale", si legge. Il costo della struttura? 'Solo' duecento miliardi.

La Orbital Assembly aveva iniziato i suoi progetti nel 2019 e, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, annuncia di essere in linea con i tempi, presto infatti inizierà la vendita o l’affitto di pezzi della stazione. Nella gigantesca ruota panoramica spaziale, non solo sarà possibile soggiornare come normali villeggianti, con vista del Cosmo e della Terra dalla propria camera da letto, dai salotti e dalla sala da pranzo, ma sarà possibile, sicuramente pagando un budget non indifferente, addirittura comprare una villa e in genere delle suite.

Per approfondire la notizia vai alla fonte: Il Sole 24 Ore