Il futuro viaggia in capsule a levitazione magnetica senza binari: Hyperloop, i treni ultra veloci progettati in Puglia

Viaggiare a mille chilometri l'ora in capsule sospese in un tubo: sono i treni del futuro

Si viaggerà ad una velocità di circa 1000km/h in capsule sottovuoto a levitazione magnetica, attraverso un tubo, senza rotaie né cavi dell'alta tensione.

Non è fantascienza ma una realtà molto vicina a noi che parte dalla Puglia, precisamente dalla provincia barese. E' qui infatti che il gruppo Angel, del cavalier monopolitano Vito Pertosa, insieme alla società canadese TransPod Inc, sta realizzando il progetto dei treni ad altissima velocità.

Vito Pertosa parla del progetto rivoluzionario durante un'intervista a Report.

Quanto veloce saranno questi treni? Da Bari - dice - si potrà raggiungere Napoli in 15 minuti e viaggiare da Roma a Milano in 30 minuti oppure da Milano a Parigi in un'ora.

Il progetto che promette di rivoluzionare il modo di concepire viaggi e trasporto merci, si chiama Hyperloop, treni super veloci e sostenibili dal punto di vista energetico.