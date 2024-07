Hyperspace Trampoline Park sbarca a Molfetta: oltre cento trampolini elastici, percorsi ad ostacoli e tanto altro

A Molfetta nasce un nuovo concetto di sport e divertimento con Hyperspace Trampoline Parks.

Workout e svago si uniscono per offrire un nuovo modo di vivere lo sport, con diversi trampolini di lancio dove svolgere allenamento libero o seguire corsi, studiati per tutte le età e con diversi livelli di abilità, tenuti da istruttori esperti, pronti a supportare gli ospiti in ogni passaggio del percorso. Una palestra a tutti gli effetti con oltre cento trampolini elastici, percorsi ad ostacoli e tanto altro per poter testare e migliorare le proprie abilità.

HYPERSPACE TRAMPOLINE PARKS, dopo le aperture di Milano, Bologna e Verona, sceglie come partner Puglia Village per sbarcare, per la prima volta al Sud Italia. In tal senso, Puglia Village si posiziona quindi come un vero e proprio unicum nel mondo del business retail, forte della capacità di offrire circa 2500 mq in un contesto piacevole e ben radicato nel territorio, capace di poter arricchire l’esperienza sportiva facendo shopping o fermandosi per una pausa pranzo o cena.

Diverse le promozioni disponibili per stupire chiunque voglia provare questa avventura: dalle scuole dell’ordine agli studenti universitari, dalle associazioni ai centri estivi, fino alle aziende, maggiori informazioni sono disponibili sul sito hyperspaceparks.com.

Puglia Village è raggiungibile comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione centrale di Molfetta, grazie alla collaborazione con l’azienda di trasporti MTM.

Il Villaggio è aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 21,00, per rimanere aggiornati su tutte le novità del villaggio è sufficiente collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire i canali social, IG e FB, cercando digitando Puglia Village