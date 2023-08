Dormiglione o mattiniero, tu che tipo sei? Le curiosità su chi ama svegliarsi presto

L' inesorabile scorrere del tempo e la paura di perdersi qualcosa per l'effetto dell'ansia sociale, quella che in inglese chiamano 'fear of missing out' (FOMO). Molti di noi tendono a voler dimostrare agli altri di avere una vita piena e felice. Per questo, anche quando siamo reduci da una lunga giornata di lavoro, ci tratteniamo di fronte a un film o davanti allo smartphone, a volte anche fino alle due di notte.

Dovremmo, invece, andare a letto quando il nostro corpo ne ha realmente bisogno, senza temere di dover dimostrare niente a nessuno.

Pensandoci, possiamo capire che il nostro corpo non può essere veramente efficiente, quando è sveglio da 14-15 ore, ha alle spalle una giornata di lavoro e qualche ora di sport.

Negli ultimi anni, moltissime persone, hanno prima sperimentato e poi modificato radicalmente il proprio stile di vita.

Anche in conseguenza della vita frenetica che ci impegna fino a sera, puntano la sveglia sempre prima, all'alba, per avere più tempo per sè.

Cominciano la giornata con una colazione lunga e rilassante, poi hanno più tempo da dedicare al fitness o alla lettura.

Per riuscire a fare questo, per prima cosa, sono riusciti ad eliminare dalla mente l'idea di sentirsi fuori luogo, se non si va a dormire a notte fonda.

Qualcuno di loro avrà anche seguito il consiglio degli esperti. Questi sostengono che l'ora giusta per andare a dormire per sentirsi al top ed essere riposati, in forma e produttivi sia le 20.45. La mattina presto, infatti, è il momento migliore per dedicarci a noi stessi.

Se siete spaventati da un cambiamento così drastico delle vostre abitudini, potrete imparare ad anticipare la vostra sveglia gradualmente, cominciando ad andare a letto prima alle 22.30 poi alle 21.30.

Se stare davanti al pc o allo smartphone fino a tardi tende a farci stare svegli, la lettura invece concilia il sonno. Andando a letto presto le giornate saranno più lunghe, più produttive e questo vi renderà più felici. Provare per credere!