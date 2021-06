Da Ignazio Moser a Tommaso Zorzi: gli scatti dei vip in vacanza nelle incantevoli acque della Puglia

La coppia del momento Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in vacanza a bordo di uno yacht tra Polignano e Monopoli. L'influencer e il ballerino si regalano giornate di serenità in compagnia dell'amica Elisabetta Gregoraci nello splendido mare di Otranto

Dall'Isola dei Famosi a Polignano a Mare è davvero un attimo: se qualche settimana fa eravamo abituati a vedere Ignazio Moser in diretta tv, in questi giorni invece potrebbe capitare di incontralo per le strade della bellissima città di Domenico Modugno o nella splendida Monopoli.

L'ex ciclista e la sua fidanzata Celcilia Rodriguez sono in vacanza nella nostra terra, e a testimoniarlo sono gli scatti e le stories pubblicate su Instagram che li ritraggono a bordo di uno yacht da sogno dove a fare da cornice, creando un colpo d'occhio mozzafiato, sono le case a picco sul mare.

Diverse anche le storie Instagram che mostrano Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani trascorrere insieme le prime giornate di questa calda estate. L’influencer e il ballerino lanciato da ‘Amici’ sono stati ripresi durante il soggiorno in Puglia dove l’ex concorrente del talent è impegnato nel corpo di ballo di ‘Battiti Live’, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

© Foto InstagramTommaso Zorzi