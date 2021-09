La Puglia ancora una volta al cinema: in uscita due film girati tra le bellezze di Gravina e del Salento

A partire da domani, giovedi’ 30 Settembre, arrivano nelle sale Italiane due film girati in Puglia: “No Time To Die” di Cary Fukunaga, con Daniel Craig e Rami Malek, e “Sulla Giostra” di Giorgia Cecere, con Claudia Gerini, Paolo Sassanelli, Lucia Sardo e Alessio Vassallo

È già stato protagonista di uno degli spot più apprezzati all’ultima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League di football americano, con oltre 150 milioni di spettatori, così come per tutta la campagna di comunicazione legata al film “No time to die” di Cary Fukunaga, con Daniel Craig e Rami Malek.

Parliamo di uno dei simboli delle tante bellezze della Puglia: il Ponte Acquedotto di Gravina in Puglia inserito all’interno dell’ultimo episodio della saga 007. Dopo le anteprime in America e in Gran Bretagna a partire da domani, giovedì 30 settembre, “No time to dei” sarà programmato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Girato con il sostegno logistico di Apulia Film Commission, il Ponte Acquedotto è ormai diventato un luogo simbolo per la recente cinematografia italiana e internazionale.

Nella stessa giornata, arriva nelle sale anche “Sulla Giostra”, il nuovo film della regista pugliese Giorgia Cecere, con Claudia Gerini, Paolo Sassanelli, Lucia Sardo e Alessio Vassallo, peraltro presentato qualche giorno fa in anteprima assoluta al Bif&st di Bari. Il film racconta la storia di due donne profondamente diverse, due generazioni a confronto che si ritrovano dopo anni in una vecchia ed elegante casa di campagna nel profondo Salento. Qui, giorno dopo giorno, senza quasi rendersene conto, trasformano questo accidentale incontro nel punto di partenza per una nuova e inattesa vita.

“Sulla Giostra è stato girato nel dicembre 2020 in Salento tra Alessano, Castrignano e Santa Maria di Leuca. Prodotto da Anele con Rai Cinema in associazione con Notorious Pictures (distribuzione) e Luigi de Vecchi, il film è stato realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 2014/2020, con l’impiego di 25 unità lavorative pugliesi.