''Le indagini di Lolita Lobosco'' tornano in tv: Luisa Ranieri svela sui social la data della terza stagione

Luisa Ranieri torna in tv nei panni del vice questore più amato d'Italia: dopo le riprese, girate a Bari e dintorni, della terza stagione delle Indagini di Lolita Lobosco, la fiction ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi va in onda in prima serata su Rai1.

A parlare è proprio la protagonista interpretata dalla bravissima attrice Luisa Ranieri che con un post su Instagram svela la data esatta della prima messa in onda della terza edizione in seguito (forse) ad un cambio di programmazione.

Ha infatti scritto: "La messa in onda de Le indagini di Lolita Lobosco non sarà il 19 febbraio ma a partire da lunedì 4 marzo".

Tutti pronti allora per risolvere un nuovo caso e ammirare ancora una volta in tv le meraviglie della Puglia, gli scenari delle indagini e della quotidianità di Lolita.