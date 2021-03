'Le indagini di Lolita Lobosco': la seconda serie si farà

E' stato grandioso il successo della serie 'le indagini di Lolita Lobosco' e i dati Auditel lo hanno confermato con grandi picchi d'ascolto. Molti fan si sono chiesti se tornerà la seconda stagione l’amata fiction di Rai1.

La Fondazione Apulia Film Commission finalmente comunica che sono 25 ad oggi i progetti finanziati dall’Apulia Film Fund, il bando finalizzato a sostenere le produzioni (film, serie TV, documentari, cortometraggi e progetti di animazione) di opere o serie di opere audiovisive da realizzare in tutto o in parte in Puglia, la cui gestione a partire da questa edizione è affidata direttamente ad Apulia Film Commission in qualità di organismo intermedio.

Delle 32 domande di finanziamento finora valutate dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sono stati ammessi al finanziamento 25 progetti: 10 lungometraggi, 3 serie televisive, 5 documentari, 1 lungometraggio di animazione e 6 cortometraggi, per uno stanziamento complessivo di 4.979.455,19 euro. I progetti finanziati, terminati, in lavorazione o in procinto di iniziare le riprese, toccano gran parte del territorio regionale.

Parlando quindi di serie tra le Tre finanziate spicca il nome: “Le indagini di Lolita Lobosco” (BIBI Film Tv Srl) di Luca Miniero insieme al “Il medico della mala” (Eliseo Multimedia Spa) di Cinzia TH Torrini e “The Nanny: Mission Italy” (Viola Film Srl) di Sascha Bigler.