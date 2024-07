A Bari arriva New Martina, l'influencer 'stilista dei cellulari' in via Sparano: "Vi martinizzo tutti"

In 2 anni è diventata una star dei social con più di 8 milioni di follower su Tik Tok e 500mila su Instagram. Questo pomeriggio, in via Sparano, arriva la giovane influencer Carmen Fiorito, in arte New Martina. La 25enne commerciante partenopea è divenuta celebre grazie alle sue cover personalizzate per i cellulari. Oggi la diva dei social incontrerà i fan, dalle 16 all19, nel Vodafone Store situato nel centro di Bari.

New Martina ha pubblicato anche una storia Instagram in cui annuncia il suo arrivo a Bari e invita tutti i fan a registrarsi per partecipare all'evento gratuito barese. Si prevedono, dunque, lunghe code a ampia partecipazione di pubblico. Gli eventi dell 25enne svolti nelle altre città italiane, infatti, hanno registrato la presenza di migliaia di persone. La tiktoker ha raggiunto guadagni da capogiro con la sua attività nel 2023 ha fatturato 4 milioni di euro. "Vi martinizzo tutti gratis", è il commento che la influencer rivolge ai suoi supporter baresi in una storia instagram dedicata all'evento nel capoluogo pugliese