Circolo della Vela di Bari: iniziati i corsi per bambini e ragazzi, oltre 300 gli iscritti

Iniziati oggi al Circolo della Vela di Bari i corsi di vela destinati a bambini e ragazzi. Oltre 300 i bambini ad oggi iscritti (posti ancora disponibili) agli otto corsi in programma tra giugno e luglio a cura di uno staff di esperti istruttori FIV che, con preparazione ed esperienza, avvicineranno i ragazzi, grandi e piccoli, al bellissimo mondo dello sport della vela, fatto di grande passione per il mare, per l’ambiente e la natura.

Una sessantina i piccoli che proprio ieri hanno iniziato a muovere i primi passi su una barca a vela. Si inizia con esercizi di acquaticità e teoria sul pontile e poi in acqua, sin dal primo giorno, per prendere dimestichezza con il mezzo e arrivare entro la fine del corso ad essere il più autonomi possibile nell’andare sull’Optimist.

A sostenere l’iniziativa del Circolo sportivo barese, sulla cresta dell’onda in Italia per numero di iscritti e risultati sportivi che negli ultimi dieci anni lo hanno reso una delle eccellenze italiane, la società Sve Energia, partner commerciale di Dolomiti Energia che produce e vende solo energia proveniente da fonti rinnovabili e in particolare dall’acqua.

«Tra noi e il Circolo esiste il comune denominatore che è l’acqua – commenta Elia Rosania, area manager di Dolomiti Energia e socio di Sve Energia – simbolo di sostenibilità ambientale e sociale. Ritroviamo nell’avvicinamento alla nautica un’importante occasione per i tutti i ragazzi di rafforzare in loro il rispetto della natura, lo spirito di squadra e l’autostima che sono i principi cardine per una società sostenibile».

Ciascuno della durata di cinque giorni, i corsi si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 per ragazzi dai 6 ai 13 anni divisi in due fasce d’età: 6-11 e 12-13 anni. Ogni fascia di età è ulteriormente divisa in due livelli: iniziazione o perfezionamento, in base all’esperienza velica di ciascun corsista. E per chi non ha ancora deciso, ci sono ancora posti disponibili. Il prossimo corso inizierà il 13 giugno per concludersi il 17. E poi ci saranno altri appuntamenti: dal 20 al 24 giugno; dal 27 giugno al 1° luglio; dal 4 all’8 luglio; dall’11 al 15 luglio; dal 18 al 22 luglio; dal 25 al 29 luglio. E novità per questo 2022, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, al rientro in città dopo le vacanze estive, sono stati inseriti altri tre corsi di vela: dal 22 al 26 agosto; dal 29 agosto al 2 settembre; dal 5 al 9 settembre.

Per le uscite in barca è consigliato indossare un costume da bagno, una magliettina, delle scarpette da mare chiuse o allacciate (no infradito) e un cappellino. Si suggerisce altresì di munirsi di protezione solare con elevato fattore di protezione e di portare con sé un asciugamano e indumenti asciutti di ricambio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo allo 080.5216234 o tramite mail a nautica@circolodellavelabari.it chiedendo di parlare con uno degli istruttori del CV Bari.