Insalata di asparagi e gamberetti: un contorno fresco e gustoso

In estate amiamo mangiare pietanze fresche che si possono preparare anche in poco tempo. Oggi suggeriamo una ricetta davvero facile che può essere un contorno oppure un pranzo leggero da portare in ufficio: la ricetta dell'insalata di asparagi e gamberetti. Per preparare l'insalata occorrerà poco più di mezz'ora, il procedimento è molto semplice. Ecco la ricetta con dosi per 4 persone.

Ingredienti

1 kg di asparagi bianchi;

250 gr di gamberetti

200 gr di pomodorini ciliegini;

30 gr di burro;

olio extravergine d'oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

limone

Preparazione

Portare a bollore dell'acqua leggermente salata in una pentola alta e stretta, pulire gli asparagi privandoli della parte più dura del gambo e legarli in un mazzo, quando l'acqua inizia a sobbollire immergerli e farli lessare per circa 15 minuti lasciando le punte fuori dall'acqua in modo che si cuociano col vapore che sale.

Nel frattempo pulire i gamberetti e saltarli in padella con i pomodorini, succo di limone, sale e pepe. Quando gli asparagi bianchi sono cotti tagliateli a pezzettini e uniteli in padella ai gamberetti e fateli saltare sul fuoco. Infine un'altra spolverata di pepe ed il piatto è pronto.