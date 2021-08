Insalata, pollo grigliato e yogurt, un piatto fresco e genuino: la ricetta facile e veloce

Cosa mangiare durante la pausa pranzo per non appesantirsi e allo stesso tempo nutrire il corpo in maniera sana e genuina? Oggi vi suggeriamo una ricetta fresca e delicata, facile da portare in ufficio: l'insalata con pollo grigliato e yogurt . Buonissima e leggera.

Ingredienti

100 g di yogurt bianco naturale;

100 g di petto di pollo;

150 g di insalata croccante a piacere;

olio extravergine d’oliva;

erba cipollina q.b;

succo di limone q.b;

polvere di peperoncino piccante q.b;

sale e pepe nero q.b.

Procedimento

La preparazione di questa gustosa insalata estiva è molto semplice. Basta grigliare il petto di pollo e ridurlo a straccetti e poi pulire l'insalata e tagliarla a piccoli pezzi. Mentre il pollo si raffredda si può procedere alla preparazione della salsa allo yogurt, da impreziosire, in questo caso, con della polvere di peperoncino piccante e erba cipollina: per prepararla bisogna mescolare lo yogurt magro con olio, sale e succo di limone e (se preferite) le spezie/erbe aromatiche.