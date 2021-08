Insalata di salmone e gamberetti con salsa allo yogurt: la ricetta estiva a base di pesce che rifresca il palato

Uno dei piatti estivi più semplici e veloci da preparare, ideale da consumare nelle afose giornate che caratterizzano la bella stagione è l'insalata con yogurt. L'avete mai provata? Ecco una ricetta gustosa e originale da fare a casa.

Salsa yogurt, da preparare in poche mosse

Chi non vuole comprare una salsa già pronta può provare a realizzarne una a casa, una variante più semplice da preparare è quella della salsa allo yogurt che si ottiene semplicemente mescolando lo yogurt magro con olio, sale e succo di limone. Si può anche arricchire con erbe aromatiche come menta, prezzemolo, basilico, aneto o finocchietto.

Per gli amanti del pesce: insalata con yogurt, salmone e gamberetti

Ingredienti

100 g di yogurt bianco naturale;

100 g di salmone affumicato;

100 g di gamberetti;

150 g di lattuga tipo iceberg;

150 g di radicchio;

olio extravergine d’oliva;

erba cipollina;

succo di limone;

sale e pepe nero.

Procedimento

Iniziate a preparare l’insalata lavando con cura tutte le verdure, asciugatele e tagliatele a listerelle. Tritate l’erba cipollina e unitela a lattuga e radicchio in un recipiente capiente. Tagliate anche il salmone e rondelle e aggiungetelo all’insalata.

Pulite i gamberetti, eliminando la testa e il carapace con l’aiuto di uno stuzzicadenti e poi fateli bollire in acqua per circa due minuti, facendoli poi raffreddare in un piattino a parte. Mentre i gamberetti si raffreddano preparate la salsa che servirà per condire. Aggiungete allo yogurt due cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e di pepe e il succo di un limone, spolverate con l’erba cipollina e amalgamate con cura tutti gli ingredienti. Unite i gamberetti all’insalata iceberg, il radicchio e il salmone e condite con la salsa allo yogurt prima di portare in tavola. Potete aggiungere delle mandorle tostate per dare ulteriore gusto e croccantezza.