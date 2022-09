Ad Altamura nasce "Iperdurum": è il pane super proteico ottenuto da grani antichi

Ad Altamura nasce un pane super-proteico realizzato con grani antichi ed è prodotto nell’ambito di Iperdurum, progetto incentrato sulla “Filiera frumento duro: innovazione varietale, qualità e tracciabilità delle produzioni pugliesi”, nato dalla ricerca condotta dall'Università degli Studi di Bari per una cerealicoltura pugliese più sostenibile.

E’ iniziato negli scorsi mesi con un’attività di concertazione dal basso, coadiuvata dalla Vueffe Consulting, ed è proseguito attraverso la realizzazione di workshop tematici su tutto il territorio pugliese, da cui sono emersi i fabbisogni delle aziende agricole e di quelle di trasformazione. Capofila del progetto è l’azienda Coop La Piramide, referente scientifico la professoressa Agata Gadaleta docente di genetica vegetale nel Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e tra i partner, c’è la CIA Agricoltori Italiani di Puglia.

IL SUPER PANE. Durante “Murgia a morsi – Sagra della Pecora”, a partire da venerdì 16 settembre alle ore 18 negli spazi del Monastero del Soccorso ad Altamura, nello stand dedicato a Iperdurum sarà l’azienda PanBiscò (bisco.it), partner del progetto, a presentare il pane realizzato sperimentalmente con quattro diverse qualità di grani autoctoni: “Maciste”, “Saragolla”, “Marco Aurelio” e “Iride”. I visitatori della manifestazione potranno degustare il pane prodotto nell’ambito del progetto di ricerca. A loro, inoltre, sarà consegnato un consumer test per esprimere una valutazione di ciò che hanno assaporato. “Il pane prodotto con i grani autoctoni ha un contenuto proteico superiore alla media”, spiega Luigi Picerno, titolare dell’azienda Biscò di Altamura. “Ha valori nutritivi di assoluto rilievo, un sapore e un profumo intensi, ed è caratterizzato inoltre da un’ottima capacità di conservazione delle sue migliori proprietà per almeno otto giorni dal momento in cui è stato sfornato”.

LA RICERCA. “Iperdurum” è un progetto di ricerca finanziato con i fondi del PSR PUGLIA 2014/2020, Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Con un grano e una semola più proteici, anche la pasta e il pane prodotti nell’ambito di Iperdurum possiedono valori energetici e nutrizionali maggiori. Questo significa che per il fabbisogno nutritivo-alimentare, quantità più moderate di pane e di pasta saranno sufficienti a garantire lo stesso apporto nutritivo assicurato oggi da fette e porzioni più grandi. Una vera e propria ‘rivoluzione’ in campo agricolo e agroalimentare nel segno della salubrità degli stili di vita alimentari, della sostenibilità e redditività per le aziende del comparto alimentare.

PASTA E PANE 100% GRANO PUGLIESE. Iperdurum interessa tutta la Puglia, con riguardo particolare all’area di Altamura e a quella di Foggia, vale a dire le zone con più forte vocazione alla produzioni di grano duro, pasta e pane. Tra gli obiettivi di IPERDURUM, infatti, c’è soprattutto la valorizzazione dell’intera filiera delle