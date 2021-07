Italia all’Aria Aperta, la nuova guida di Gambero Rosso: parchi e oltre 1000 indirizzi dove mangiare, degustare e fare la spesa

Tanti luoghi che meritano la visita, dove mangiare, degustare prodotti e fare la spesa all’interno e nei pressi delle aree verdi italiane, l’esplorazione di oltre 400 Comuni; una certosina ricerca di insegne di valore in zone spesso poco conosciute e non battute dal turismo di massa

Presentata la nuova guida Italia all’aria aperta di Gambero Rosso, uno strumento importante per conoscere meglio il patrimonio ambientale del paese e valorizzarne le produzioni agroalimentari.

La guida Italia all’Aria Aperta, realizzata in partnership con Enel Green Power, è uno strumento che spinge a un turismo esperienziale e ambientale, stimola la coscienza dei cittadini verso la sostenibilità, contribuisce a far crescere il valore del mondo agroalimentare italiano.

Oltre 1.000 indirizzi che meritano la visita, dove mangiare, degustare prodotti e fare la spesa all’interno e nei pressi delle aree verdi italiane, l’esplorazione di oltre 400 Comuni; una certosina ricerca di insegne di valore in zone spesso poco conosciute e non battute dal turismo di massa.

Una guida di nuova generazione

Italia all’Aria Aperta di Gambero Rosso è il prodotto editoriale che segue a un lungo periodo di pandemia e di chiusure, che risponde al desiderio di tornare a girare in ambienti sani in mezzo alla natura: è una sorta di libro-apripista, non un elenco delle cose che si possono trovare, ma una recensione minuziosa di chi nei parchi vive, lavora e propone ospitalità, di chi i nostri parchi contribuisce a mantenere vivi.

La guida è stata realizzata in partnership con Enel Green Power, la società del gruppo Enel che si occupa di energie rinnovabili e che punta la sua attività a una sempre maggiore interazione nelle sue centrali verdi con i cittadini e con i turisti coinvolgendoli in percorsi interattivi ed esperienziali in ambienti naturali suggestivi. E anche con il contributo dei direttori delle diverse aree verdi che raccontano i loro parchi e ne evidenziano le caratteristiche particolari a livello di biodiversità e di interesse floro-faunistico e ambientale.

Italia all’Aria Aperta. La sezione web

Qui un’intera sezione dedicata sul sito Gambero Rosso www.gamberorosso.it/italia-all-aria-aperta/, dove poter navigare tra i Parchi Nazionali con le mappe interattive e scoprire tutti gli indirizzi consigliati da Gambero Rosso per mangiare e dormire, oltre a una serie di approfondimenti per visitare le principali centrali idroelettriche.

