Da Bari ad Alberobello tra i colori della natura: viaggio su due ruote nella campagna barese

Cosa fare nei week-end di Primavera? Vi suggeriamo un itinerario davvero affascinante da fare in bici (se siete in forma), un viaggio su due ruote alla scoperta delle campagne baresi ammirando i colori della natura in fiore.

L’itinerario comincia da Bari, custode delle sacre spoglie di San Nicola, puntando la torre normanna di Rutigliano, dove un fischietto in terracotta è un souvenir prezioso. Superata Conversano, città d’arte con importanti vestigia medioevali, ci si tuffa nelle tranquille stradine di campagna costantemente circondate da coltivazioni di alberi da frutto, ciliegi e mandorli in particolare. Una manciata di gustose ciliegie è quel che ci vuole lungo un viaggio sulle due ruote. Si prosegue pedalando immersi in uno spettacolo tutto da godere, dai forti contrasti cromatici, specie in primavera, quando il verde dei campi non arati e il rosso-marrone della terra appena lavorata si mischiano con il bianco della pietra e delle nuvole, e con l’azzurro del cielo e del mare.

Dopo pochi giri di ruota, merita una visita il complesso speleologico più importante d’Italia: le Grotte di Castellana. La risalita della Murgia da qui è piuttosto morbida e conduce ai 400 metri di quota delle colline di Putignano, la “Città del Carnevale”. Le strette stradine, una scenografia fiabesca punteggiata dai tipici trulli, accompagnano il cicloturista tra i bianchi vicoli di Alberobello, Patrimonio Unesco ed ultima scoperta di questo itinerario.