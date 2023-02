Il quartiere Japigia festeggia le 101 candeline di nonno Angelo: ottant'anni fa lasciò Brescia per Bari

Ottant'anni fa si trasferì da Brescia a Bari, trovando in città "lavoro, amore e felicità". Oggi 'nonno Angelo', che vive nel quartiere Japigia, ha raggiunto il traguardo dei 101 anni

Accento ancora bresciano, nonostante tanti anni trascorsi in città, ma cuore ormai barese, l'energico nonno Angelo ha ricevuto gli auguri del sindaco Decaro e della città attraverso il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. Per l'occasione, il festeggiato ha fatto anche un suo personale pronostico per Brescia-Bari, in programma sabato: 1-2 per i galletti.