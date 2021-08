Jazzo Pantano, quell'affascinante costruzione di pietra a secco, un tempo luogo di ricovero durante la transumanza

La murgia barese, aspra e selvaggia, dal fascino ancestrale custodisce antiche costruzioni, un tempo ricovero di pastori e greggi durante la transumanza, come quella di jazzo Pantano, sito in prossimità del bosco Pellicciari, in agro di Gravina in Puglia. E' collocato in pendenza, come la maggior parte di queste costruzioni, per favorire la ventilazione e il deflusso delle acque e dei liquami. Orientato in modo da garantire il riparo dai freddi venti settentrionali, presenta una struttura costituita da un recinto principale in blocchi di tufo alti quasi tre metri, suddiviso al suo interno in altri cinque recinti da muri più bassi, costruiti in pietra a secco. Questa configurazione probabilmente era legata alla necessità di conferire maggior flessibilità allo spazio interno, dove i muri a secco possono all’occorrenza essere smontati e rimontati a seconda delle necessità.



L’unico accesso al recinto principale avveniva attraverso un lamione dotato di un’alta canna fumaria, a ridosso del muro meridionale. Attualmente l’accesso risulta murato. Sul lato opposto all’ingresso, nella parte più alta del complesso, sono collocati due lunghi lamioni di forma rettangolare, a spiovente singolo e inclinato verso la parete posteriore. Costituiti da muri ciechi su tre lati, presentano invece sul lato esposto a sud una sequenza di finestrelle quadrate, poste a coronamento dell’edificio, e tre porte d’accesso. I lamioni sono suddivisi al loro interno in diversi altri ambienti destinati alla produzione casearia e alla residenza dei pastori, che da qui potevano controllare agevolmente le proprie greggi.



All’esterno dello jazzo e troviamo altri recinti probabilmente utilizzati per funzioni particolari e come zona d’attesa per le greggi. Il recinto più prossimo a quello principale è un "mungituro" costruito in pietra a secco. Gli altri sono più distanti e di più recente fattura, come testimonia la qualità e lo stato dei muri di cinta realizzati in conci di tufo squadrati.

(Fonte: ViaggiareinPuglia.it)